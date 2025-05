Tra passato e presente | 14 anni di matrimonio celebrati nel luogo del primo incontro

Il Principe di Galles William e sua moglie Catherine hanno celebrato il loro 14° anniversario di matrimonio con un viaggio significativo in Scozia, regione che ha visto nascere il loro amore durante gli anni universitari. La coppia ha scelto l'Isola di Mull nelle Ebridi Interne per quello che rappresenta il loro impegno ufficiale più distante da quando, nel marzo 2024, è stato annunciato che la Principessa sta affrontando un trattamento contro il cancro.Il Principe di Galles William e sua moglie CatherineDurante la visita di due giorni, il Duca e la Duchessa di Rothesay (come sono conosciuti in Scozia) hanno ricevuto un'accoglienza calorosa dai residenti locali. La coppia ha visitato il pittoresco porto di Tobermory, caratterizzato dalle sue iconiche casette dai colori vivaci, dove hanno esplorato un mercato artigianale locale.

