Tra le biciclette di Eddy Merckx

Eddy Merckx ci è sembrato unico e irrepetibile, perché nessun altro corridore che ha pedalato nel ciclismo era riuscito a dimostrare sul sellino una voracità come la sua e la capacità di andare forte ovunque, come se non esistesse differenza tra il pedalare sulle pietre delle Fiandre e della Roubaix e nelle infinite salite alpine e pirenaiche, come se fosse uguale tenersi alle spalle Luis Ocaña e Felice Gimondi tra le montagne, Roger de Vlaeminck e Francesco Moser sul pavé, Georges Pintens e Walter Godefroot tra muri e côtes: 525 vittorie su 1.800 gare disputate. Unico Eddy Merckx lo è ancora e lo sarà sempre. Sull'irripetibile qualche dubbio è iniziato a venirci assistendo in diretta al passaggio nel ciclismo di un ragazzo sloveno che all'anagrafe fa Tadej Pogacar e che vuole ripetere quanto ha già fatto il Cannibale, ossia vincere tutto e più e più volte.

