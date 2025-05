Tra jazz e linguaggi senza confini lunedì 5 maggio concerto speciale alla Goldonetta

lunedì 5 maggio, alle 18 alla Goldonetta del Teatro Goldoni di Livorno, la casa editrice Sillabe e l'intero gruppo Opera Laboratori ricorderanno tre figure indimenticabili che hanno scritto le pagine più belle della loro storia: Maddalena Paola Winspeare, Renzo Ruggeri e Daniele Petrucci. Lo. 🔗 Livornotoday.it - "Tra jazz e linguaggi senza confini", lunedì 5 maggio concerto speciale alla Goldonetta , alle 18del Teatro Goldoni di Livorno, la casa editrice Sillabe e l'intero gruppo Opera Laboratori ricorderanno tre figure indimenticabili che hanno scritto le pagine più belle della loro storia: Maddalena Paola Winspeare, Renzo Ruggeri e Daniele Petrucci. Lo. 🔗 Livornotoday.it

"Generare libertà" di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti apre il ciclo di incontri "Speranza senza confini" - Libreria delle Volte, in collaborazione con la diocesi di Perugia-Città della Pieve propone una serie di incontri dal titolo "Speranza senza confini". Primo incontro in programma è per venerdì 4 aprile 2025, ore 21.15 con la presentazione del libro "Generare libertà" alla presenza degli autori... 🔗perugiatoday.it

Diritti. Cittadinanza onoraria a 245 bambini, "Scuola senza confini" allo Storchi - Le bambine e i bambini nati nel 2014 da famiglie straniere residenti in città che stanno concludendo un ciclo di istruzione primaria, 245 in totale, hanno ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Modena. Fieri e felici hanno sventolato il loro attestato di cittadinanza cantando l’Inno di Mameli... 🔗modenatoday.it

Regolare l’intelligenza artificiale sì ma senza irrigidirne i confini: cosa non va nel nuovo ddl - di Agostino Imperatore* “L’IA non è solo tecnologia, è il futuro della nostra società: regolarla bene significa costruirlo bene”, ha dichiarato qualche giorno fa Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno. Parole che sottolineano l’urgenza di un intervento normativo capace di bilanciare l’innovazione tecnologica con le garanzie dello Stato di diritto. Regolamentare l’intelligenza artificiale è una sfida cruciale per il presente e soprattutto per il futuro. 🔗ilfattoquotidiano.it

International Jazz Day unisce il mondo - L'International Jazz Day è una festa globale che celebra la musica, unendo artisti e comunità per promuovere creatività, pace e inclusione culturale ... 🔗bintmusic.it

I suoni del jazz senza confini. Si intitola “Roots” l’album del fermano Daniele Di Bonaventura e Arild Andersen - La musica, il jazz in particolare, è il terreno dove si incontrano il mediterraneo Daniele Di Bonaventura e il norvegese Arild Andersen. Il primo è bandoneonista e pianista originario di Fermo, nonché ... 🔗corriereadriatico.it

Etnoploc in concerto a Monfalcone: Jazz senza confini il 24 aprile - MONFALCONE si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Jazz in Progress. Giovedì 24 aprile 2025, a poche ore dalla Festa della Liberazione e in prossimità ... 🔗nordest24.it