Tra cinema poesia e impegno sociale | in partenza la nuova edizione del Videoconcorso Francesco Pasinetti

edizione del Videoconcorso "Francesco Pasinetti", organizzato dall'Associazione "Amici del Pasinetti", con il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione della Municipalità di Venezia, del Ca' Foscari Short Film Festival. 🔗 Veneziatoday.it - Tra cinema, poesia e impegno sociale: in partenza la nuova edizione del Videoconcorso Francesco Pasinetti La città di Venezia torna al centro della scena culturale con la 22ªdel", organizzato dall'Associazione "Amici del", con il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione della Municipalità di Venezia, del Ca' Foscari Short Film Festival. 🔗 Veneziatoday.it

