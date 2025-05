Tra boomer e generazione Z chi vince la terza stagione di BellaMa’ – Video

La terza stagione di BellaMa' ha il suo vincitore. I boomer prevalgono sulla generazione Z: a spuntarla è Sergio Marcangeli e il suo "sguardo da uomo vissuto, istrionico e mai invadente". Niente da fare per il 21enne Pietro Mercanti. La giuria del varietà del pomeriggio di Rai2, programma condotto e ideato da Pierluigi Diaco, ha decretato la vittoria del 71enne di Tivoli dopo sfide di ballo, canto e reel.

