Tra accordo sui minerali e ambizioni zariste Sinovets Università di Odessa fa il punto sull’Ucraina

accordo sui minerali di poche ore fa pone termine ad una percorso durato mesi, caratterizzato da ccnompresnioni, scontri e tentativi di mediazione. Difficile però presupporre che adesso si apra una nuova fase nel lavorìo diplomatico che si svolge attorno al conflitto in Ucraina e ad un ipotetico cessate il fuoco. Che al momento sembra addirittura allontanarsi. Formiche.net ha rivolto alcune domande a Polina Sinovets, direttrice dell'Odesa Center for Nonproliferation, istituito presso l'Odesa I.I. Mechnikov National University, e visiting scholar dell'Istituto Affari Internazionali.Cosa ne pensa dell'accordo sui minerali firmato nelle scorse ore tra Kyiv e Washington?Ricordiamoci che questo accordo nasce dalla volontà di Trump di farsi "pagare" da Kyiv il materiale militare che era stato fornito all'Ucraina dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden, fornitura che era stata fatta da Washington su base volontaria, e in assenza di un qualsivoglia contratto che obbligasse Kyiv a fornire qualsivoglia bene in cambio dell'equipaggiamento.

