Toto-Conclave Zuppi ‘papabile’ anche per i bookmaker Ed è terzo sui social

Bologna, 2 maggio 2025 - Manca poco al Conclave del 7 maggio e i bookmaker internazionali sono già scatenati sul Toto-Papa. Negli aggiornamenti in tempo reale sul successore di Papa Francesco, aumenta le sue chance anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e presidente della Cei, da subito considerato tra i 'papabili'. Sebbene lui si schermisca da giorni ("sono in apnea, peggio di Maiorca"), le sue possibilità – stando alle varie agenzie di scommesse – restano alte. Cardinal Matteo Maria Zuppi, at the Mass presided over by the Cardinal Vicar of the Diocese of Rome, Baldassarre Reina, in memory of Pope Francis,. Vatican City, 28 April 2025. ANSAMASSIMO PERCOSSI Le quoteSe, infatti, stando ad Agipronews, il ghanese Peter Turkson, potenzialmente il primo 'Papa nero' della storia, è sceso da 7 a 5 sull'agenzia di scommesse William Hill, subito dopo c'è il 'nostro' Zuppi, passato da 9 a 6,50.

