Tornano per il nono anno consecutivo le Cene in Vigna sui Colli Euganei

Tornano le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei, e anche stavolta promettono magia, gusto e panorami da togliere il fiato! Finestra sui Colli non è solo una cena: è un'esperienza sotto le stelle, tra filari e Colline, con piatti deliziosi fatti con prodotti locali e ottimo vino del territorio.

