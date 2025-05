Tornano i parcheggi estivi a pagamento il servizio parte prima del previsto

A partire dal 9 maggio, e fine al secondo fine settimana di settembre, saranno attivi i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere di Pescara. L'istituzione dei parcheggi estivi è prevista da una delibera di giunta e nei prossimi giorni è attesa l'ordinanza degli uffici.

PESCARA – A partire dal 9 maggio, e fino al secondo fine settimana di settembre, saranno attivi i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere di Pescara. L'istituzione dei parcheggi estivi

