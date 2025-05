Torna Sannio Express un viaggio in Treno Storico per Benevento e Pietrelcina

Tornano due attesissimi appuntamenti con il Sannio Express, il Treno Storico che da Napoli Centrale conduce i viaggiatori in un emozionante itinerario alla scoperta del cuore del Sannio, tra Pietrelcina e Benevento. Un’occasione unica . ContinuaL'articolo Torna Sannio Express, un viaggio in Treno Storico per Benevento e Pietrelcina proviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com - Torna Sannio Express, un viaggio in Treno Storico per Benevento e Pietrelcina I prossimi 11 e 25 maggiono due attesissimi appuntamenti con il, ilche da Napoli Centrale conduce i viaggiatori in un emozionante itinerario alla scoperta del cuore del, tra. Un’occasione unica . ContinuaL'articolo, uninperproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna il Sicilia Express a Pasqua: un viaggio sul treno turistico dal Piemonte alla Sicilia - Dopo il debutto del 21 dicembre 2024, torna a correre sui binari il Sicilia Express, il collegamento fra Piemonte e Sicilia pensato per i siciliani residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o studio. In occasione del lungo ponte pasquale il servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra... 🔗torinotoday.it

‘Pechino Express’, il viaggio delle coppie: Estetici, Complici, Sorelle, Medagliati e Atlantiche - Giovedì 6 marzo parte su Sky e in streaming su NOW la nuova stagione di Pechino Express, lo show Sky Original firmato Banijay Italia che quest’anno si muove letteralmente fino al tetto del mondo. Dalla brezza dell’Oceano Pacifico alle vette da capogiro del Nepal, passando per giungle selvagge e altipiani da cartolina: la rotta 2025 è un’avventura estrema che dalle Filippine ci porta al nord della Thailandia, fino a sfiorare gli ottomila metri. 🔗funweek.it

Il Bontà torna a Cremona, viaggio multisensoriale tra sapori e tradizioni: quando, dove e le novità - Cremona, 21 febbraio 2025 – E' un viaggio multisensoriale tra sapori e tradizioni gastronomiche d'Italia. Una vetrina che ospita i prodotti di alta qualità di oltre 150 espositori. Torna per la 20esima edizione "Il Bontà", salone delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy, dal 22 al 24 febbraio, nei padiglioni di CremonaFiere. Tra le novità 2025 l'area Gusto DiVino con offerta vinicola da tutta Italia, l'area Birra con una selezione di birre artigianali e l'area Mixology con cocktail e distillati. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna Sannio Express, un viaggio in Treno Storico per Benevento e Pietrelcina; Il Sannio Express, in Treno storico da Napoli Centrale a Pietrelcina; Ferrovie: Primo viaggio (in sordina) per il Sannio Express [VIDEO]; Treni storici in Campania, confermati i due appuntamenti nel Sannio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Torna Sannio Express, un viaggio in Treno Storico per Benevento e Pietrelcina - I prossimi 11 e 25 maggio tornano due attesissimi appuntamenti con il Sannio Express, il treno storico che da Napoli Centrale conduce i viaggiatori in un emozionante itinerario alla scoperta del cuore ... 🔗fremondoweb.com