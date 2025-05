Torna il Tuscany Medieval Festival a Livorno

Livorno – Tutto pronto per la quarta edizione del Tuscany Medieval Festival, in arrivo il 9, 10 e 11 maggio a Livorno. L'evento si terrà in Fortezza nuova, la quale è pronta a trasformarsi in un autentico villaggio Medievale. L'evento, organizzato da White Company Aps, promette un'immersione unica tra atmosfere d'altri tempi, rievocazioni storiche, arte, musica, spettacoli e sapori della tradizione. Saranno presenti anche numerose compagnie di rievocazione storica provenienti da tutta Italia e dall'estero, affiancate da artisti, performer e artigiani. Presenti anche alcuni punti di ristoro a tema.Non mancheranno gli appuntamenti culturali: previste conferenze con ospiti di rilievo del mondo accademico e della divulgazione storica, per approfondire i temi legati al Medioevo con uno sguardo scientifico e appassionato.

