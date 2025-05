Torna il ciclo di eventi Tu Donna dedicato alla Madonna | si comincia il 3 maggio

Donna", la rassegna di musica, arte, storia e cultura che si appresta a dare vita alla 23esima edizione. Il ciclo "Tu Donna", come da tradizione, è ideato, programmato e realizzato dall’associazione “A. Barchetta” ODV diretta dal. 🔗 Casertanews.it - Torna il ciclo di eventi "Tu Donna" dedicato alla Madonna: si comincia il 3 maggio Fermento nella città delle due torri per l'edizione 2025 di "Tu", la rassegna di musica, arte, storia e cultura che si appresta a dare vita23esima edizione. Il"Tu", come da tradizione, è ideato, programmato e realizzato dall’associazione “A. Barchetta” ODV diretta dal. 🔗 Casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

“DeepSouth - Disruptive Innovation”, ciclo di eventi per startup e tecnologie emergenti - Venerdì 7 marzo, alle 16 al BINP - Boosting Innovation in Poliba - Politecnico di Bari, Oplà Lab 1 (via E. Orabona, 4), si terrà il primo appuntamento di “DeepSouth - Disruptive Innovation”, ciclo di eventi che mette attorno ad un tavolo i principali attori del mondo tech, istituzionale e della... 🔗baritoday.it

"Dreaming Agazzano", già tanti eventi in programma: torna la Marcia della Poiana - L’associazione "Dreaming Agazzano" si è presentata ai cittadini della Valluretta. L’evento si è tenuto nella serata di giovedì 6 marzo alle ore 21 al ristorante “Il Cervo” dove il presidente Alberto Panizzari ha illustrato il calendario 2025: - sabato 17 maggio (alla vigilia della Fiera... 🔗ilpiacenza.it

Torna ad Avellino "Incontri in Biblioteca": il programma degli eventi - Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Incontri in Biblioteca”, un nuovo programma con presentazioni di libri, incontri, seminari e laboratori, che coinvolgeranno non soltanto autori locali e nazionali, ma anche le case editrici, promosso dalla Provincia di Avellino e ideato dalla... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna il ciclo di eventi Tu Donna dedicato alla Madonna: si comincia il 3 maggio; MADDALONI, INAUGURAZIONE DEL CICLO DI EVENTI TU DONNA CON LA SPOSA DI “CASANOVA” IL 3 MAGGIO; A CASERTA DOMENICA 11 MAGGIO, BICINCITTÀ-BIMBIMBICI 2025; Il signor dopodomani: al Teatro dei 3 Mestieri torna l'indicibile sproloquio di un condannato a vivere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Maddaloni si prepara per la 23ª edizione di ‘Tu Donna’. Si parte con ‘La Sposa di Casanova’ - Torna anche nel 2025 il ciclo "Tu Donna", la rassegna di musica, arte, storia e cultura giunta alla sua ventitreesima edizione, promossa dall’Associazione "A. Barchetta" ODV sotto la direzione del Mae ... 🔗casertaweb.com