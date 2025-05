Torna con la nona edizione La colletta del libro per donare un volume ai detenuti o ai minori in affido

Sabato 3 maggio in diverse librerie di Pescara si svolgerà la nona edizione della "colletta del libro", iniziativa promossa dall'associazione Stella del Mare e dalla casa circondariale di Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara, e la collaborazione del Centro servizi per il volontariato.

