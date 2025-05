Torna all' Hangar di Como One Wine Night

Torna un'altra bella rassegna dedicata al vino che ha sempre avuto grande attenzione per i vignaioli del territorio. All'Hangar di Como, giovedì 22 maggio, alle 18.00, si terrà infatti l'ottava edizione di One Wine Night con molte etichette rappresentative della Valtellina e non solo.

Olivera torna in panchina a Como, Spinazzola parte titolare - Dopo una lunga serie di nefaste notizie, per quanto riguarda infortunati e indisponibili, ieri si è fermato anche Mazzocchi, Conte può tornare a sorridere. Dovrebbe essere pronto al rientro, nelle fila del Napoli, almeno Mathias Olivera secondo l’edizione di oggi della Repubblica. “L’uruguaiano sta meglio e oggi dovrebbe tagliare il traguardo della convocazione dopo il problema al polpaccio. Ha giocato l’ultima partita più di un mese fa a Bergamo e poi ha saltato nell’ordine Juventus, Roma, Udinese e Lazio”. 🔗ilnapolista.it

Torna il Lake Como Festival della Luce, tutto il programma - La dodicesima edizione del Festival della Luce Lake Como, organizzata come sempre dalla Fondazione Alessandro Volta, dal 14 maggio al 12 giugno 2025 con il titolo Luce sull’invisibile, scelto in accordo con la Società Italiana di Fisica (SIF) in occasione dell’International Year of Quantum... 🔗quicomo.it

Parigi ancora più vicino a Como, torna il treno che in meno di 7 ore porta in Francia - Dal 1° aprile torna in servizio il collegamento ferroviario tra Milano e Parigi, operato dal Frecciarossa 1000. Il servizio offrirà quattro viaggi giornalieri tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon, con una durata di meno di sette ore. I biglietti sono già disponibili su tutti i canali di... 🔗quicomo.it

