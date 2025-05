Torna a Lecce il Festival dell’energia | dibattiti e convegni su scenari ambientali futuri

Lecce – Torna a Lecce il Festival dell'energia, giunto alla sua tredicesima edizione. Dal 29 al 31 maggio, giornate di convegni e iniziative per riflettere sugli scenari ambientali presenti e futuri. L'impatto dell'intelligenza artificiale sui consumi. La disinformazione, le fake news

I nuovi equilibri geopolitici e la sicurezza degli approvvigionamenti in un contesto globale sempre più instabile. Il ritorno del nucleare nei piani strategici del Paese.

La città di Lecce si conferma così capitale dell'energia. "Dopo dodici edizioni di grande successo, il Festival dell'Energia torna nel 2025 con rinnovata ambizione: rappresentare il crocevia"

Festival dell'energia: a Lecce la XXII edizione dal 29 al 31 maggio - La città di Lecce si conferma così capitale dell ... "Dopo dodici edizioni di grande successo, il Festival dell'Energia torna nel 2025 con rinnovata ambizione: rappresentare il crocevia dove ... 🔗borsaitaliana.it