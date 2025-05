Torino-Venezia Vlasic risponde a Perez! Solo pari all’Olimpico

parità la sfida tra Torino e Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, le due squadre si sono affrontate in una partita combattuta, chiusa sull’1-1.Solo pari – Un pareggio, quello tra Torino e Venezia, che per certi versi, racconta bene l’andamento del match: i granata più propositivi, il Venezia compatto e cinico nel colpire alla prima vera occasione. La partita si è sbloccata al 36’, quando Kike Pérez ha portato in vantaggio i lagunari con un destro preciso, su assist di Gytkjær. Il Torino, inizialmente frastornato, ha faticato a reagire, sbattendo contro l’organizzazione difensiva del Venezia. Solo nella ripresa i granata hanno aumentato i giri del motore, trovando maggiore fluidità e occasioni da gol.Torino, attimi di paura: poi il gol! Buone notizie su VanoliRIPRESA – Il momento chiave del secondo tempo è arrivato al 75’, quando l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha accusato un lieve malore a bordo campo. 🔗 © Inter-news.it - Torino-Venezia, Vlasic risponde a Perez! Solo pari all’Olimpico Finisce intà la sfida tra, valida per la 35ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande, le due squadre si sono affrontate in una partita combattuta, chiusa sull’1-1.– Un pareggio, quello tra, che per certi versi, racconta bene l’andamento del match: i granata più propositivi, ilcompatto e cinico nel colpire alla prima vera occasione. La partita si è sbloccata al 36’, quando Kike Pérez ha portato in vantaggio i lagunari con un destro preciso, su assist di Gytkjær. Il, inizialmente frastornato, ha faticato a reagire, sbattendo contro l’organizzazione difensiva delnella ripresa i granata hanno aumentato i giri del motore, trovando maggiore fluidità e occasioni da gol., attimi di paura: poi il gol! Buone notizie su VanoliRIPRESA – Il momento chiave del secondo tempo è arrivato al 75’, quando l’allenatore del, Paolo Vanoli, ha accusato un lieve malore a bordo campo. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Vlasic risponde a Kike Perez, il Venezia si fa riprendere dal Torino e resta in zona retrocessione - La 35esima giornata della Serie A 2024/25 si è aperta con l`anticipo del venerdì, in scena alle 20.45, all`Olimpico Grande Torino, tra i granata... 🔗calciomercato.com

Torino Venezia 1-1: Vlasic su rigore risponde a Perez. Un pareggio che non serve a nessuno - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 35ª giornata di Serie A Torino Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e […] 🔗calcionews24.com

Torino Venezia LIVE 1-1: Vlasic su rigore risponde a Perez! - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 35ª giornata di Serie A Torino Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Torino e Venezia si prendono un tempo a testa: 1-1 tra granata e lagunari; A Kike Perez risponde Vlasic su rigore: Torino-Venezia 1-1; DIRETTA SERIE A, Torino-Venezia (1-1): finita, a Kike Perez risponde Vlasic su rigore; Torino-Venezia 1-1 LIVE: il rigore di Vlasic riprende Kike Perez. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kike Perez illude, Vlasic risponde di rigore: il Venezia non lascia la zona retrocessione - Finisce 1-1 Torino-Venezia, anticipo della 35esima giornata di Serie A. I lagunari partono fortissimo, si vedono annullare il vantaggio di Zerbin per un fuorigioco millimetrico, poi passano al 37’ con ... 🔗msn.com

Torino-Venezia finisce in parità 1-1: a Kike Perez risponde Vlasic su rigore - Un punto a testa che smuove di poco la classifica, il Venezia resta nella zona pericolosa ... 🔗corriere.it

A Kike Perez risponde Vlasic su rigore: Torino-Venezia 1-1 - Finisce 1-1 il match tra Torino e Venezia all'Olimpico Grande Torino, l'anticipo della 35° giornata di Serie A ... 🔗fcinter1908.it