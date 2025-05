Torino-Venezia le pagelle di CM | Vlasic l'ultimo a mollare Casadei bocciato Yeboah il migliore Di Francesco sfortunato

Torino-Venezia 1-1 Torino Milinkovic-Savic 5: fortunato nell`occasione della rete annullata, bravo su Zerbin, qualche colpa in più sulla rete. 🔗 1-1Milinkovic-Savic 5: fortunato nell`occasione della rete annullata, bravo su Zerbin, qualche colpa in più sulla rete. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina, le pagelle di CM: Fagioli si fa rimpiangere, Mandragora solo gol belli, Gudmundsson ha ingranato - De Gea 6: spettatore non pagante di una serata magica Pongracic 7: il povero Nico Gonzalez non riesce mai a saltarlo. Preciso e puntuale Pablo Marì... 🔗calciomercato.com

Atalanta-Lazio, le pagelle di CM: Retegui ancora a secco, Isaksen decisivo - Atalanta-Lazio 0-1 ATALANTA Carnesecchi 6,5: dice no a Dia alla mezzora, e poi a inizio ripresa a Dele-Bashiru dalla distanza. Salva anche su Pe... 🔗calciomercato.com

Bodo/Glimt–Lazio, le pagelle di CM: Mandas evita il tracollo, Saltnes da sogno - Bodo/Glimt – Lazio 2-0 LAZIO Mandas 7: risponde presente dopo 6 minuti su Hauge. Non può far nulla sui due gol, ma è decisivo con alm... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagelle Torino-Venezia 1-1: illusione Kike Perez, paura per Vanoli prima del rigore di Vlasic; Vlasic su rigore risponde a Kike Perez: 1-1 tra Torino e Venezia; Le pagelle di Torino-Venezia 1-1: bocciatura per Sanabria ma non solo; Torino News: ultime notizie live, interviste, calendario e risultati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le pagelle di Torino-Venezia 1-1: bocciatura per Sanabria ma non solo - Termina Torino-Venezia, è il momento delle pagelle. Scialbo pareggio per i granata, che regalano il primo tempo al Venezia e vengono salvati da un rigore di Vlasic. Una ripresa appena decente non ... 🔗toronews.net

Torino-Venezia, le pagelle di CM: difesa granata da brividi, Casadei bocciato. Yeboah il migliore, Di Francesco sfortunato - TORINO Milinkovic-Savic 5: fortunato nell`occasione della rete annullata, bravo su Zerbin, qualche colpa in più sulla rete di Perez dove lascia sguarnito il primo. 🔗calciomercato.com

Pagelle Torino-Venezia 1-1: illusione Kike Perez, paura per Vanoli prima del rigore di Vlasic - Il Torino per il decimo posto, il Venezia per aggiungere punti salvezza alla sua classifica: pagelle, top e flop dell'anticipo della 35a giornata di Serie A. 🔗sport.virgilio.it