Torino-Venezia attimi di apprensione per Vanoli | piccolo malore Poi la buona notizia

Momenti di tensione allo Stadio Olimpico Grande Torino durante la sfida tra i granata e il Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A. Al minuto 75, quando il Torino era ancora sotto di un gol, l'allenatore Paolo Vanoli ha accusato un piccolo malore a bordo campo. ATTIMI DI TENSIONE – Paura per Paolo Vanoli, il tecnico si è accasciato a terra, costringendo lo staff medico del club a un rapido intervento. Fortunatamente, dopo pochi minuti, le sue condizioni sono apparse stabili: Vanoli si è rialzato con l'aiuto dei sanitari e ha rassicurato tutti con un gesto distensivo e sorridente. La scena che ha commosso tifosi e addetti ai lavori è arrivata poco dopo: l'abbraccio con Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, testimone della vicenda. Un gesto spontaneo e sincero, che ha regalato un momento di grande sportività e umanità in un contesto agonistico spesso teso.

