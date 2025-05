Torino Venezia 1-1 | Vlasic su rigore risponde a Perez Un pareggio che non serve a nessuno

Torino Venezia il match valido per la 35ª giornata di Serie A Torino Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mure del Grande Torino si sfidano Torino e Venezia.

