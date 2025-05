Torino-Venezia 1-1 | il tabellino

MARCATORI: 37` Kike Perez (V), 75` rig. Vlasic (T) ASSIST: Gytkjaer (V) Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz.

Torino-Venezia 1-1: il tabellino - IL TABELLINO Torino-Venezia 1-1 MARCATORI: 37` Kike Perez (V), 75` rig. Vlasic (T) ASSIST: Gytkjaer (V) TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (dal 46`. 🔗calciomercato.com

