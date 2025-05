Torino-Venezia 1-1 | il rigore di Vlasic annulla il vantaggio di Perez

© Sport.quotidiano.net - Torino-Venezia 1-1: il rigore di Vlasic annulla il vantaggio di Perez Torino, 2 maggio 2025 – È l’1-1 dell’Olimpico Grande Torino tra i granata padroni di casa e il Venezia ad inaugurare la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Un pari che serve ben poco ad entrambe le squadre: i granata, al nono risultato utile consecutivo in casa, rimangono infatti ben lontani dal Milan attualmente in nona posizione, mentre il Venezia – al quinto pareggio esterno di fila – non riesce ad operare il sorpasso sul Lecce e resta terzultimo a una lunghezza di ritardo dai salentini. Quel che resta è un 1-1 che rispetta quando visto in campo negli oltre 90’ di gioco: molto meglio il Venezia nel primo tempo, che con le accelerazioni di Yeboah ha più volte fatto sussultare la difesa granata fino al gol del vantaggio segnato da Kike Perez al 36’ (annullata anche una rete a Zerbin al 5’) e il Torino nella ripresa. 🔗 , 2 maggio 2025 – È l’1-1 dell’Olimpico Grandetra i granata padroni di casa e ilad inaugurare la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Un pari che serve ben poco ad entrambe le squadre: i granata, al nono risultato utile consecutivo in casa, rimangono infatti ben lontani dal Milan attualmente in nona posizione, mentre il– al quinto pareggio esterno di fila – non riesce ad operare il sorpasso sul Lecce e resta terzultimo a una lunghezza di ritardo dai salentini. Quel che resta è un 1-1 che rispetta quando visto in campo negli oltre 90’ di gioco: molto meglio ilnel primo tempo, che con le accelerazioni di Yeboah ha più volte fatto sussultare la difesa granata fino al gol delsegnato da Kikeal 36’ (ta anche una rete a Zerbin al 5’) e ilnella ripresa. 🔗 Sport.quotidiano.net

