Torino Venezia 1-1 il pari non accontenta nessuno! I lagunari si avvicinano alla zona salvezza ma non riescono ad agganciarla Il resoconto

Torino Venezia, l'1-1 dell'Olimpico Grande Torino in Torino finisce per scontentare tutti: i lagunari si avvicinano, ma non agganciano la zona salvezza! Finisce in parità l'anticipo inaugurale della 35^ giornata di Serie A tra Torino e Venezia. Il match dell'Olimpico Grande Torino in Torino si sblocca al 36' grazie alla rete lagunare messa a segno da Kike Pérez. Il pareggio arriva al 77': è Nikola Vlasic a ristabilire la parità per i granata, nonché rivali della Juve. Con questo successo chi ci perde maggiormente è il Venezia, che rimane in piena zona retrocessione a un solo punto dal Lecce.

