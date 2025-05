Torino Venezia 1-1 a Perez risponde Vlasic | finisce in pareggio all’Olimpico La classifica di Serie A aggiornata

Torino Venezia 1-1, finisce in pareggio all'Olimpico: la classifica di Serie A aggiornata finisce qui l'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. all'Olimpico di Torino finisce 1-1 tra i granata di Vanoli e il Venezia di Di Francesco. Alla rete dei lagunari messa a segno da Perez risponde Vlasic su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Idzes. Preoccupazione per un piccolo malore, subito rientrato, per l'allenatore granata Paolo Vanoli. Di seguito, la classifica aggiornata e cosa cambia per l'Inter.

La classifica aggiornata
Napoli 74 (34)
Inter 71 punti (34 partite giocate)
Atalanta 65 (34)
Juventus 62 (34)
Bologna 61 (34)
Roma 60 (34)
Lazio 60 (34)
Fiorentina 59 (34)
Milan 54 (34)
Torino 44 (33)
Como 42 (34)
Udinese 41 (34)
Genoa 39 (34)
Verona 32 (33)
Parma 31 (33)
Cagliari 30 (33)
Lecce 27 (34)
Venezia 26 (34)
Empoli 25 (34)
Monza 15 (34)

