Torino i convocati per il Venezia | la scelta su Ricci

Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Venezia Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Venezia. Assenti Ricci e Sosa più lo squalificato Lazaro. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari. . 🔗 Calcionews24.com - Torino, i convocati per il Venezia: la scelta su Ricci Paolo Vanoli, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro ilPaolo Vanoli, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro il. Assentie Sosa più lo squalificato Lazaro. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari. . 🔗 Calcionews24.com

Torino-Venezia, i convocati: ancora out Sosa, oltre a Ricci

