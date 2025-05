Torino e Venezia decidono di non farsi male | Perez apre le danze Vlasic le chiude su rigore

Venezia passa in vantaggio con Perez nel primo tempo ma non riesce a reggere il ritorno del Torino che gioca un gran secondo tempo e trova un meritato pareggio su rigore, con Vlasic. Granata che restano a metà classifica, lagunari che si muovono in avanti in zona salvezza. 🔗 Ilpassa in vantaggio connel primo tempo ma non riesce a reggere il ritorno delche gioca un gran secondo tempo e trova un meritato pareggio su, con. Granata che restano a metà classifica, lagunari che si muovono in avanti in zona salvezza. 🔗 Fanpage.it

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Lazio Torino 1-1, i biancocelesti superano la Fiorentina e agganciano la Roma: decidono i gol di Marusic e Gineitis. La classifica aggiornata in Serie A - di RedazioneLazio Torino 1-1, la squadra di Baroni impatta all’Olimpico con il Torino: a Marusic risponde Gineitis Finisce 1-1 tra Lazio e Torino. La formazione di Baroni ha disputato un ottimo primo tempo, mettendo inizialmente in difficoltà il Torino con le azioni offensive di Pedro e Zaccagni. Nella seconda frazione di gioco, la Lazio è passata in vantaggio grazie a un magnifico gol di Marusic. 🔗internews24.com

Vanoli, conferenza stampa Torino Venezia: le dichiarazioni prima del match di Serie A - Paolo Vanoli presenta Torino Venezia, ecco le dichiarazioni del tecnico granata prima del match di Serie A, le sue parole in conferenza stampa Microfoni aperti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Alle 14 in punto mister Paolo Vanoli interverrà con i giornalisti presenti per prepare il prossimo match in arrivo: Torino Venezia. Causa […] 🔗calcionews24.com

