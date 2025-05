Torino 1 maggio con orgia di violenza e odio ideologico | Cpr assaltato e macabro rituale dei roghi di fantocci Nel mirino degli antagonisti Meloni Trump e persino Vespa video

Torino è stato un primo maggio di "ordinaria" follia antagonista: col Cpr assaltato e tanto di immancabili roghi di fantocci contro la premier Meloni, il presidente Usa Donald Trump. E alle fiamme è finito persino il simulacro di Bruno Vespa. Così, mentre i militanti dei centri sociali inneggiavano a quella rivolta, tre consiglieri regionali di sinistra chiedevano di entrare nel Cpr, epicentro dei disordini. E la polizia, in assetto anti-sommossa, interveniva per sedare il caos e tentare di riportare un minimo di normalità e di sicurezza in tutta l'area interessata dalla sommossa.

