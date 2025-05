Tony Effe presto papà la conferma di Giulia De Lellis | si chiamerà Priscilla

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, e Giulia De Lellis diventeranno genitori. L’annuncio - ormai più un segreto di Pulcinella che altro - è arrivato proprio dagli stessi interessati e ovviamente a mezzo social. Su Instagram. A confermarlo, dopo aver più volte smentito seccamente nei giorni scorsi, è stata Giulia De Lellis. Tony Effe ha poi rilanciato le stories della compagna, aggiungendo l’emoji di un fiocco rosa che svela quindi il sesso della nascitura. Apprezzabile l’assenza di gender reveal in stile influencer.Una gravidanza tenuta nascosta a lungo da entrambi – per diverso tempo si è anche parlato di una crisi all’interno della coppia -, ma che ora è diventata una notizia ormai dichiarata. Così come dichiarato è ormai non solo il sesso della piccola, ma anche il nome. E a darne notizia, coram popolu, è lo stesso Tony Effe: la bimba si chiamerà Priscilla. 🔗 Quotidiano.net - Tony Effe presto papà, la conferma di Giulia De Lellis: si chiamerà Priscilla , al secolo Nicolò Rapisarda, eDediventeranno genitori. L’annuncio - ormai più un segreto di Pulcinella che altro - è arrivato proprio dagli stessi interessati e ovviamente a mezzo social. Su Instagram. Arlo, dopo aver più volte smentito seccamente nei giorni scorsi, è stataDeha poi rilanciato le stories della compagna, aggiungendo l’emoji di un fiocco rosa che svela quindi il sesso della nascitura. Apprezzabile l’assenza di gender reveal in stile influencer.Una gravidanza tenuta nascosta a lungo da entrambi – per diverso tempo si è anche parlato di una crisi all’interno della coppia -, ma che ora è diventata una notizia ormai dichiarata. Così come dichiarato è ormai non solo il sesso della piccola, ma anche il nome. E a darne notizia, coram popolu, è lo stesso: la bimba si. 🔗 Quotidiano.net

