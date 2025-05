Dayitalianews.com - Tony Effe e Giulia De Lellis presto genitori: l’annuncio scatena polemiche

Il rapper e l'influencer aspettano una bambina: si chiamerà Priscilla, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, ha annunciato con entusiasmo che diventerà papà.De, sua compagna, è in dolce attesa e la coppia ha già scelto il nome per la futura figlia: Priscilla, nome che il rapper ha persino tatuato sul volto.La notizia è stata condivisa con una serie di immagini pubblicate sui social: tra pannolini, tenerezze di coppia e dettagli ironici, come un ciuccio rosa in bocca e una manciata di banconote da 50 euro tra le mani,ha voluto rendere unicodella gravidanza.La foto con i soldi divide il pubblico: "Imbarazzante ostentazione"A far discutere non è stata tanto la lieta notizia quanto una specifica immagine: quella in cui, sorridente, tiene in mano diverse banconote da 50 euro.