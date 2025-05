Tony Awards 2025 le nomination | c’è anche George Clooney

George Clooney sul palcoscenico di Broadway. Grazie alla sua performance in Good Night, and Good Luck, il divo di Hollywood ha ottenuto infatti la sua prima nomination ai Tony Awards, gli “Oscar del teatro”. «Non potrei essere più orgoglioso e mi sento fortunato», ha spiegato l’attore all’Hollywood Reporter. «È emozionante ricevere cinque candidature per questa pièce (di cui è anche sceneggiatore, ndr.). Per tutte le persone coinvolte, è stato incredibile». Per questa stagione erano eleggibili 42 produzioni, equamente divise fra musical e opere teatrali, in quanto hanno debuttato tra il 26 aprile 2024 e il 27 aprile 2025. Un record rispetto agli ultimi due anni. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 giugno al Radio City Music Hall di New York condotta da Cynthia Erivo, star del film Wicked. 🔗 Lettera43.it - Tony Awards 2025, le nomination: c’è anche George Clooney Debutto da sogno persul palcoscenico di Broadway. Grazie alla sua performance in Good Night, and Good Luck, il divo di Hollywood ha ottenuto infatti la sua primaai, gli “Oscar del teatro”. «Non potrei essere più orgoglioso e mi sento fortunato», ha spiegato l’attore all’Hollywood Reporter. «È emozionante ricevere cinque candidature per questa pièce (di cui èsceneggiatore, ndr.). Per tutte le persone coinvolte, è stato incredibile». Per questa stagione erano eleggibili 42 produzioni, equamente divise fra musical e opere teatrali, in quanto hanno debuttato tra il 26 aprile 2024 e il 27 aprile. Un record rispetto agli ultimi due anni. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 giugno al Radio City Music Hall di New York condotta da Cynthia Erivo, star del film Wicked. 🔗 Lettera43.it

