Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao | La mia canzone è un' altra

Tommy Cash non ci sta. L’artista non intende cedere ai dettami della sinistra. Ed ecco che rifiuta di cantare "Bella ciao". Succede a Milano, dove il cantante estone si trova in attesa dell’Eurovision. Qui un giornalista del portale The Journalai ha incontrato il ragazzo, il cui vero nome è Tomas Tammemets, nel suo chiosco e gli ha chiesto: "Tu canti ‘ciao Bella’, puoi cantarci anche Bella ciao?". Il 33enne ha risposto: "No, quella non è la mia canzone. ciao Bella". A quel punto il giornalista ha insistito: "Conosci Bella ciao? E allora puoi cantarla per noi?". Da qui la risposta secca: "No!".Il cantante aveva dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. 🔗 Liberoquotidiano.it - Tommy Cash si rifiuta di cantare "Bella ciao": "La mia canzone è un'altra" non ci sta. L’artista non intende cedere ai dettami della sinistra. Ed ecco chedi". Succede a Milano, dove il cantante estone si trova in attesa dell’Eurovision. Qui un giornalista del portale The Journalai ha incontrato il ragazzo, il cui vero nome è Tomas Tammemets, nel suo chiosco e gli ha chiesto: "Tu canti ‘’, puoi cantarci anche?". Il 33enne ha risposto: "No, quella non è la mia". A quel punto il giornalista ha insistito: "Conosci? E allora puoi cantarla per noi?". Da qui la risposta secca: "No!".Il cantante aveva dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. 🔗 Liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Espresso macchiato, ma non di rosso: Tommy Cash si rifiuta di cantare “Bella ciao” (video) - Il cantante estone Tommy Cash ha rifiutato di cantare «Bella ciao» davanti alla telecamera di un inviato dei The Journalai. L’autore della canzone intitolata “Espresso macchiato”, candidata all’Eurovision, non ha alcuna simpatia nei confronti del brano partigiano. «Conosci ‘Bella ciao’?», chiede l’intervistatore a Tommy Cash nel video, che risponde: «Certo». «La canteresti per me?», incalza ancora l’inviato che però si vede rifilare il «No» secco del cantante ora in gara all’Eurovision. 🔗secoloditalia.it

Tommy Cash: “Non volevo offendere l’Italia, ma con Corsi ci sarà più di un’amicizia. E ‘Espresso Macchiato’ è magia” - Il rapper estone si difende dalle polemiche su “Espresso Macchiato”. Tra risate e polemiche sulla sua canzone all’Eurovision, lancia una rivelazione che fa scoppiare il gossip. . Tommy Cash, il rapper estone che ha scatenato il caos con la sua canzone “Espresso Macchiato”, ha deciso di parlare. La sua canzone, piena di stereotipi sull’Italia, ha fatto scivolare la nostra cultura nel mirino delle critiche, ma lui, con la calma di chi è abituato a far parlare di sé, respinge le accuse. 🔗361magazine.com

Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti - Tommy cash seduto ad un tavolo con davanti il suo espresso macchiato: "No stresso, no stresso, no need to be depresso" Il video di Espresso macchiato di Tommy Cash è virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo brano, nonostante dall'Italia moltiss 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Espresso macchiato, ma non di rosso: Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao (video); Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao: La mia canzone è un'altra | .it; Non solo Olly: all'Eurovision arriva anche l'estone Tommy Cash, con la canzone in italiano su tutti gli stereotipi italiani; Tommy Cash critica Lucio Corsi prima dell’Eurovision 2025: “Canzone troppo calma”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tommy Cash e le nonnine di Ostuni, primo incontro sul palco di Taranto in vista dell'Eurovision - Una notte da sogno. Tutti a ballare e a cantare il tormentone. Un tripudio per il rapper estone Tommy Cash e il suo Espresso macchiato ieri sera al concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante ... 🔗msn.com

“L’Eurovision vuole shock, non delicatezza”: Tommy Cash dice la sua su Lucio Corsi e solleva dubbi su Gabry Ponte - Tommy Cash sa solo far discutere. Il rapper, in gara all'Eurovision Song Contest 2025 con la controversa "Espresso macchiato", ha lanciato un po' di frecciatine contro i rappresentanti italiani, ... 🔗fanpage.it

Tommy Cash critica Lucio Corsi prima dell’Eurovision 2025: “Canzone troppo calma” - Tommy Cash ha criticato la canzone che Lucio Corsi porterà all’Eurovision Song Contest: ecco cosa ha detto il cantante. Tommy Cash è senza dubbio un degli artisti più discussi tra gli quelli che ... 🔗notiziemusica.it