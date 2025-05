Tom Cruise mangia una dozzina di uova prima di lanciarsi da un aereo a 190 km h | Brucio molte calorie

Cruise ha svelato l'ingrediente segreto per realizzare le sue acrobazie mozzafiato ad alta quota: una colazione da campioni. Il divo ha parlato della sua preparazione alle incredibili scene d'azione in cui si cimenta esagerate in un'intervista con PEOPLE toccando anche il tema dell'alimentrazione. "In realtà faccio una colazione enorme", ha detto Cruise a proposito del suo rituale prima di appendersi a un biplano e fare una passeggiata sulle ali per una scena chiave di Mission: Impossible - The Final Reckoning. "La quantità di energia che ci vuole. mi alleno duramente per quella passeggiata sulle ali. Mangio salsicce e quasi . 🔗 Movieplayer.it - Tom Cruise mangia una dozzina di uova prima di lanciarsi da un aereo a 190 km/h: "Brucio molte calorie" Il divo di Mission: Impossible ha svelato la dieta super proteica adottata per approcciarsi alle acrobazie mozzafiato che vediamo sul grande schermo. Tomha svelato l'ingrediente segreto per realizzare le sue acrobazie mozzafiato ad alta quota: una colazione da campioni. Il divo ha parlato della sua preparazione alle incredibili scene d'azione in cui si cimenta esagerate in un'intervista con PEOPLE toccando anche il tema dell'alimentrazione. "In realtà faccio una colazione enorme", ha dettoa proposito del suo ritualedi appendersi a un biplano e fare una passeggiata sulle ali per una scena chiave di Mission: Impossible - The Final Reckoning. "La quantità di energia che ci vuole. mi alleno duramente per quella passeggiata sulle ali. Mangio salsicce e quasi . 🔗 Movieplayer.it

