Tom Cruise e Ana de Armas innamorati | il tour in elicottero per il compleanno

Cruise e Ana de Armas sempre più affiatati. I due, su cui da tempo circolano indiscrezioni relative a una liason mai confermate ufficialmente, sono stati fotografati a Londra, un giorno prima del compleanno dell’attrice 37enne, mentre scendevano da un elicottero pilotato proprio dalla star hollywoodiana.Tom Cruise e Ana de Armas, giro in elicottero e cena allo stellatoLe foto sono state pubblicate da Tmz e ritraggono l’attrice cubana, con indosso una felpa con cappuccio e pantaloncini, mentre parla con Tom Cruise prima di scendere in pista con uno dei suoi cani in braccio. La stessa sera i due attori sono stati avvistati al ristorante stellato KOL, un elegante locale messicano situato nel quartiere londinese di Marylebone, secondo quanto riferito in esclusiva a Page Six.La coppia è stata avvistata mentre arrivava al locale stellato Michelin per una cena a tarda notte in occasione del compleanno dell’attrice, il 30 aprile. 🔗 Amica.it - Tom Cruise e Ana de Armas innamorati: il tour in elicottero per il compleanno Tome Ana desempre più affiatati. I due, su cui da tempo circolano indiscrezioni relative a una liason mai confermate ufficialmente, sono stati fotografati a Londra, un giorno prima deldell’attrice 37enne, mentre scendevano da unpilotato proprio dalla star hollywoodiana.Tome Ana de, giro ine cena allo stellatoLe foto sono state pubblicate da Tmz e ritraggono l’attrice cubana, con indosso una felpa con cappuccio e pantaloncini, mentre parla con Tomprima di scendere in pista con uno dei suoi cani in braccio. La stessa sera i due attori sono stati avvistati al ristorante stellato KOL, un elegante locale messicano situato nel quartiere londinese di Marylebone, secondo quanto riferito in esclusiva a Page Six.La coppia è stata avvistata mentre arrivava al locale stellato Michelin per una cena a tarda notte in occasione deldell’attrice, il 30 aprile. 🔗 Amica.it

