Toglierà i titoli a Harry I piani di William per l' ascesa al trono

William starebbe già pensando all'ascesa al trono, ma nel futuro da sovrano che immagina il fratello Harry viene completamente ostracizzato sia dalla royal family, sia dall'istituzione monarchica 🔗 Ilgiornale.it - "Toglierà i titoli a Harry". I piani di William per l'ascesa al trono

Tanti i titoli indimenticabili. Dalla saga "Harry Potter" a "Malefica" con Angelina Jolie - Nella storia del cinema sono tantissimi i film sulla magia che, ancora oggi, affascinano generazioni di spettatori. Per non parlare di alcuni personaggi che sono ormai parte dell’immaginario collettivo come Mary Poppins e la strega Malefica. Nel corso dei decenni, la magia ha attraverso diversi generi: dai film per ragazzi (la saga di Harry Potter) alle rom-com come Vita da strega con Nicole Kidman fino al fantasy puro in stile Il mago di Oz. 🔗iodonna.it

Balzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei dopo i piani di aumento delle spese militari - I piani di riarmo dei paesi europei, e gli ingenti costi che comportano, spingono al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato di tutta la zona euro, a cominciare da quelli tedesche. Più spese per le armi significa anche bilanci pubblici maggiormente sotto pressione e dunque un peso maggiore per onorare i debiti e ripagare i bond. Quindi gli investitori chiedono interessi leggermente più alti per sottoscrivere le obbligazioni sovrane. 🔗ilfattoquotidiano.it

William ai ferri corti con Harry, pesa l'ultima provocazione di Meghan: «Ormai li detesta, quando sarà re gli revocherà i titoli reali» - Le tensioni a Buckingham Palace non accennano a placarsi, nonostante gli sforzi di Re Carlo. Dietro le quinte della monarchia britannica si respira, infatti, un'aria di guerra fredda che ormai... 🔗leggo.it

