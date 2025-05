TNA | Trick Williams colpisce ancora attacco shock a Joe Hendry a iMPACT

Trick Williams aveva detto di non essere nell’edificio. ma c’era eccome. Nell’episodio del 1° maggio di iMPACT, poche ore dopo essere apparso in un messaggio registrato in cui provocava Joe Hendry, Trick è arrivato dal vivo per lanciare un messaggio ancora più chiaro. Durante il Main Event che vedeva i Nemeth e Frankie Kazarian opposti a Joe Hendry e agli Hardys, Williams ha fatto un’irruzione a sorpresa che ha cambiato radicalmente le sorti del match.Proprio mentre Hendry stava per chiudere l’incontro, Trick è piombato sul ring e ha colto di sorpresa il campione mondiale TNA con un attacco fulmineo. Questo ha permesso a Kazarian e ai fratelli Nemeth di approfittarne e portare a casa una vittoria rubata. .@NicTNemeth, @ryrynemnem and @FrankieKazarian stand tall THANKS to @TrickWilliams! WATCH #TNAiMPACT NOW LIVE on TNA+: USE CODE TNALIVE for 1 Month Free of TNA+: pic. 🔗 Zonawrestling.net - TNA: Trick Williams colpisce ancora, attacco shock a Joe Hendry a iMPACT aveva detto di non essere nell’edificio. ma c’era eccome. Nell’episodio del 1° maggio di, poche ore dopo essere apparso in un messaggio registrato in cui provocava Joeè arrivato dal vivo per lanciare un messaggiopiù chiaro. Durante il Main Event che vedeva i Nemeth e Frankie Kazarian opposti a Joee agli Hardys,ha fatto un’irruzione a sorpresa che ha cambiato radicalmente le sorti del match.Proprio mentrestava per chiudere l’incontro,è piombato sul ring e ha colto di sorpresa il campione mondiale TNA con unfulmineo. Questo ha permesso a Kazarian e ai fratelli Nemeth di approfittarne e portare a casa una vittoria rubata. .@NicTNemeth, @ryrynemnem and @FrankieKazarian stand tall THANKS to @! WATCH #TNANOW LIVE on TNA+: USE CODE TNALIVE for 1 Month Free of TNA+: pic. 🔗 Zonawrestling.net

Su questo argomento da altre fonti

TNA REBELLION: Joe Hendry conserva il titolo mondiale e finisce nel mirino di Trick Williams - Sono state certamente settimane impegnative per Joe Hendry, catapultato a WrestleMania contro una leggenda come Randy Orton per poi passare da NXT prima di tornare in TNA a difendere il titolo mondiale, questa notte, a Rebellion. Il tutto con un problema alla spalla dovuto all’incidente di qualche settimana fa con Elijah, ma nascosto a WrestleMania per provare a non dare vantaggi ad Orton. Dall’altro lato due sfidanti agguerriti, Frankie Kazarian che ha finalmente “chiamato la sua shot titolata” e Ethan Page pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con la TNA. 🔗zonawrestling.net

WWE: Eddy Thorpe strappa un’importante vittoria contro Trick Williams a Vengeance Day - Vittoria importantissima per Eddy Thorpe nella notte di Vengeance Day. Il wrester nativo americano ha sconfitto una bandiera dello show cadetto come Trick Williams, al debutto in un PLE. I due si sono affrontati in uno strap match. L’incontro Thorpe si è lanciato contro il suo avversario ben prima dell’inizio del match. Ma quando la campana ha suonato per dare il via ufficiale all’incontro, Williams è tornato in testa. 🔗zonawrestling.net

WWE: Trick Williams vuole un rematch contro Oba Femi, ma c’è un terzo incomodo - La Road to Stand & Deliver è ormai iniziata e tanti sono i talenti di NXT che vogliono arrivare all’appuntamento più importante dell’anno, nel weekend di WrestleMania, con la possibilità di combattere e farlo per qualcosa di importante. Chi è quasi sicuro di arrivarci da protagonista a Stand & Deliver è il campione Oba Femi che la scorsa settimana ha superato Moose, avversario proveniente dalla TNA, in un match davvero difficile. 🔗zonawrestling.net