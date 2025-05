TNA Rebellion 2025 – Review

Review qui sulle nostre pagine. Tocca alla Total Nonstop Action e tocca a Rebellion. 8 Match che abbiamo potuto gustare e che, adesso, è arrivato il momento di giudicare. Buona lettura a tutti.IiULTIMATE X MATCHMoose (c) (wAlisha Edwards) vs Matt cardona vs Leon Slater vs KC Navarro vs Sidney Akeem vs El Hijo del Vikingo for the TNA X Division Championship (15:20)Senza ombra di dubbio uno dei migliori Ultimate X degli ultimi anni, sia per lo starpower coinvolto, sia per quanto visto all’interno del quadrato. Tra le fasi salienti, vanno sottolineate la DDT di KC su Vikingo, il volo di Slater (cui gli avversari avrebbero potuto e dovuto fare un lavoro migliore), Alisha e le sue vertigini, insomma, c’è davvero di tutto e poi il finale parla da se. 🔗 Zonawrestling.net - TNA Rebellion 2025 – Review Benvenuti a tutti amici di Zona Wrestling ad una nuovissimaqui sulle nostre pagine. Tocca alla Total Nonstop Action e tocca a. 8 Match che abbiamo potuto gustare e che, adesso, è arrivato il momento di giudicare. Buona lettura a tutti.IiULTIMATE X MATCHMoose (c) (wAlisha Edwards) vs Matt cardona vs Leon Slater vs KC Navarro vs Sidney Akeem vs El Hijo del Vikingo for the TNA X Division Championship (15:20)Senza ombra di dubbio uno dei migliori Ultimate X degli ultimi anni, sia per lo starpower coinvolto, sia per quanto visto all’interno del quadrato. Tra le fasi salienti, vanno sottolineate la DDT di KC su Vikingo, il volo di Slater (cui gli avversari avrebbero potuto e dovuto fare un lavoro migliore), Alisha e le sue vertigini, insomma, c’è davvero di tutto e poi il finale parla da se. 🔗 Zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

I pronostici di TNA Rebellion 2025 - La WrestleMania week ci ha consegnato un qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa.Joe Hendry, da campione mondiale TNA in carica, ha lottato a WrestleMania divenendo di fatto l’avversario a sorpresa di Randy Orton per poi essere sconfitto da quest’ultimo. Nonostante poco più di tre minuti di match, lo scozzese è riuscito a ben figurare e a regalarci un vero e proprio WrestleMania Moment. 🔗zonawrestling.net

TNA: Sean “X-Pac” Waltman sarà presente a Rebellion 2025 - Durante l’episodio della scorsa notte di iMPACT, la compagnia ha annunciato un Six-Man Tag Team Match per il prossimo PPV. Il match vedrà The Rascalz (Trey Miguel e Zachary Wentz), affiancati da Ace Austin, sfidare The System (Brian Myers, Eddie Edwards e JDC). Dal momento che Alisha Edwards accompagnerà The System all’angolo, la TNA ha deciso di bilanciare le forze annunciando un rinforzo speciale per l’altro team: si tratta della leggenda della WWE e della WCW, Sean “X-Pac” Waltman. 🔗zonawrestling.net

RISULTATI: TNA REBELLION 2025 - Al Galen Center di Los Angeles questa notte è andato in scena Rebellion, importante PPV della TNA con tanta carne al fuoco e titoli in palio a partire da quello mondiale detenuto da Joe Hendry che, reduce da WrestleMania, ha affrontato nel main event Frankie Kazarian e Ethan Page. Page che non è stato l’unico atleta di NXT impegnato in questo PPV, con tante donne del terzo roster WWE che gli hanno fatto compagnia in questa trasferta. 🔗zonawrestling.net

Ne parlano su altre fonti

TNA Wrestling Rebellion: card e come vederlo in streaming; RISULTATI: TNA REBELLION 2025; TNA: Risultati TNA Rebellion 2025; Trick Williams ha attaccato Joe Hendry a TNA Rebellion 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne