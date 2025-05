TNA | Indi Hartwell si proclama la Knockout nel suo debutto ufficiale a iMPACT

Indi Hartwell ha fatto la sua prima apparizione ufficiale a iMPACT durante l'ultima mezz'ora dell'episodio del 1° maggio e non si è certo trattenuta. Sotto i riflettori, Hartwell ha preso il microfono e ha lanciato un messaggio forte e chiaro: è qui per guidare, non per seguire.Quando le è stato chiesto cosa provasse nell'essere entrata a far parte di TNA, Hartwell si è presa un momento per esprimere gratitudine. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportata", ha detto, mentre dalla folla partivano cori di "Indi Wrestling". Con emozione nella voce, ha aggiunto: "Mi rivedo in ognuno di voi."Poi è arrivata la vera dichiarazione. Hartwell ha raccontato di come da bambina restasse sveglia fino a tardi per guardare la TNA, e di quanto ora sia orgogliosa di far parte del roster.

