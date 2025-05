Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in Borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del Titolo e delle azioni JuveTitolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in Borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa.3,12 EUR (+0,78%)Ore 17.35 del 2 maggio 2025Apertura 3,10Massimo 3,27Minimo 3,06Capitalizz. 1,18 MldChiusura prec. 3,10Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve(Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità)Titolo Juve Borsa: FAQ INVESTITORI E azioniSTICOME È POSSIBILE DIVENTARE azioniSTI DI JuveNTUS?Le azioni ordinarie di Juventus (le “azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S. 🔗 Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere ntus FC è un club quotato in. Ecco lermdele delle– Ecco tutte lermsull’andamento indellentus Football Club Spa.3,12 EUR (+0,78%)Ore 17.35 del 2 maggio 2025Apertura 3,10Massimo 3,27Minimo 3,06Capitalizz. 1,18 MldChiusura prec. 3,10– Tutte lein tempo reale per lee le(Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità): FAQ INVESTITORI ESTICOME È POSSIBILE DIVENTARESTI DINTUS?Leordinarie dintus (le “ntus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito daItaliana S. 🔗 Juventusnews24.com

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve - Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Per acquistare ... 🔗juventusnews24.com

Quotazioni JUVENTUS FC - Ultimo prezzo 3,146 Variazione 1 giorno +1,35% Prezzo di apertura 3,146 Min giornata 3,100 Max giornata 3,178 Ora 17:45:00 Volume scambiato 751.447,000 Numero contratti 877,000 Controvalore ... 🔗borse.it

JUVENTUS FC - La performance settimanale pari a 3,2%, comprensiva dell’ultima seduta conclusasi con -0,3%, non rispecchia l’impostazione grafica di breve termine delle quotazioni che è neutrale ... scambio lascia ... 🔗milanofinanza.it