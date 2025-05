Timothée Chalamet riceve il David Speciale ai Premi David di Donatello 2025

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di Premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria - e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay."Le radici europee e l'educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d'autore e star capace di generare tendenze e stili - ha dichiarato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - L'Accademia è felice di attribuirgli il David Speciale, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale. 🔗 Quotidiano.net - Timothée Chalamet riceve il David Speciale ai Premi David di Donatello 2025 rà ilnel corso della 70ª edizione deidi. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia diazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizioneè affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria - e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay."Le radici europee e l'educazione americana fanno diuno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d'autore e star capace di generare tendenze e stili - ha dichiarato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - L'Accademia è felice di attribuirgli il, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale. 🔗 Quotidiano.net

