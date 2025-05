Timothée Chalamet ha messo a segno un altro punto per il menswear di Chanel

Timothée Chalamet tiene più dei suoi amati New York Knicks, forse è l’idea di avere una collezione maschile di Chanel. Solamente pochi giorni fa, l’attore di Dune e A Complete Unknown si è accomodato a bordocampo per la partita tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves con un look che valeva più di mille parole. Insieme a dei jeans neri consumati, un paio di Timberland slacciati e una T-shirt di Kobe Bryant, Timmy indossava anche una magnifica giacca in tweed di Chanel. Mentre la T-shirt era un chiaro omaggio a una delle due squadre in campo (così come alla sua compagna Kylie Jenner, tifosa dei Lakers), la giacca rappresentava l’ennesimo segno d’amore per la maison francese.Non è la prima volta che Chalamet si fa vedere in pubblico con un capo Chanel: durante il tour del biopic su Bob Dylan aveva scelto di stringere al collo una sottilissima sciarpa rosa, mentre in un’altra occasione era toccato alla combo borsa e sciarpa. 🔗 Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha messo a segno un altro punto per il menswear di Chanel Se c’è qualcosa a cuitiene più dei suoi amati New York Knicks, forse è l’idea di avere una collezione maschile di. Solamente pochi giorni fa, l’attore di Dune e A Complete Unknown si è accomodato a bordocampo per la partita tra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves con un look che valeva più di mille parole. Insieme a dei jeans neri consumati, un paio di Timberland slacciati e una T-shirt di Kobe Bryant, Timmy indossava anche una magnifica giacca in tweed di. Mentre la T-shirt era un chiaro omaggio a una delle due squadre in campo (così come alla sua compagna Kylie Jenner, tifosa dei Lakers), la giacca rappresentava l’ennesimod’amore per la maison francese.Non è la prima volta chesi fa vedere in pubblico con un capo: durante il tour del biopic su Bob Dylan aveva scelto di stringere al collo una sottilissima sciarpa rosa, mentre in un’altra occasione era toccato alla combo borsa e sciarpa. 🔗 Gqitalia.it

Su altri siti se ne discute

Gwyneth Paltrow ha rivelato che lei e Timothée Chalamet hanno fatto tanto sesso sul set del loro nuovo film "Marty Supreme" - Già con quel bacio ci sembrava che la temperatura fosse salita alle stelle. Ora ci dicono che è solo una piccola parte di quello che vedremo. Quindi: cosa è successo tra Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet? A quanto pare, tanto sesso. Hanno girato tante scene di sesso nel loro nuovo film, diretto da Josh Safdie, intitolato Marty Supreme. 🔗amica.it

Timothée Chalamet ha dato ancora una volta prova di essere il miglior cosplayer di Bob Dylan - Questi primi mesi del 2025 verranno ricordati anche per i look sfoggiati da Timothée Chalamet durante il tour promozionale di A Complete Unknown. L’attore non si è solamente sbizzarrito con abbinamenti spesso fuori di testa, ma in un paio di occasioni ha scelto di giocare al più classico “trova le differenze” indossando dei veri e propri tributi a look più o meno celebri di Bob Dylan. Ieri notte, durante i SAG Awards, Chalamet l’ha fatto di nuovo, con un look Chrome Hearts custom composto da un blazer monopetto in pelle con rever a lancia e pantaloni abbinati. 🔗gqitalia.it

Timothée Chalamet ha fatto centro sul tappeto rosso degli Oscar con uno smoking in pelle giallo burro - Sul red carpet degli Oscar di questa sera, Timothée Chalamet ha concluso il suo blitz sartoriale durato mesi a sostegno della sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold con un ensemble di ultima generazione. Dopo molte speculazioni su cosa avrebbe potuto indossare il candidato come miglior attore alla 97esima edizione degli Academy Awards (un altro look di Tom Ford disegnato dal suo amico Haider Ackermann, o magari un altro look da cosplay di Dylan?) il ventinovenne ha scelto uno smoking Givenchy custom disegnato da Sarah Burton, allieva di Alexander McQueen. 🔗gqitalia.it

Ne parlano su altre fonti

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono la coppia più bella degli Oscar 2025; Il David Speciale a Timothée Chalamet; Timothée Chalamet agli Oscar 2025, l'audace look giallo lemon per il red carpet da solo (prima di baciare Kylie Jenner); Timothée Chalamet e Kylie Jenner i più innamorati dei Golden Globe 2024. 🔗Ne parlano su altre fonti