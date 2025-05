Timothée Chalamet ai David di Donatello

David di Donatello 2025 avranno un ospite internazionale al quale l'Accademia del Cinema Italiano ha deciso di assegnare un David Speciale: si tratta di Timothée Chalamet, che ritirerà il premio in diretta dagli studi di Cinecittà il prossimo 7 maggio, nello stesso giorno in cui su Disney+ arriverà A Complete Unknown, l'intimo ritratto di Bob Dylan da lui interpretato e nominato ad 8 Academy Awards. Le radici europee e l'educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d'autore e star capace di generare tendenze e stili. L'Accademia è felice di attribuirgli il David Speciale, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale.

David di Donatello 2025, David Speciale a Timothée Chalamet - L'attore statunitense riceverà questa importante onorificenza durante la 70ª edizione dei Premi David di Donatello, celebrando la sua carriera internazionale e il legame con il cinema italiano

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria - e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70^ edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika.

