Tim Cook spiega impatto dazi USA | 900 mln e spostamento produzione in India e Vietnam

Cook ha illustrato, durante la recente conference call sui risultati trimestrali, come le politiche commerciali statunitensi influenzino i costi operativi di Apple. Durante l'incontro, il CEO ha presentato, in maniera dettagliata, le stime dei costi aggiuntivi e le strategie messe in atto per contenere gli effetti negativi dei nuovi dazi. Effetti economici e politiche . L'articolo Tim Cook spiega impatto dazi USA: 900 mln e spostamento produzione in India e Vietnam è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

