TikTok multa da 530 milioni per il trasferimento dei dati degli utenti europei alla Cina

dati (Dpc) ha multato TikTok per 530 milioni di euro e ha ordinato misure correttive al social cinese a seguito di un'indagine sui trasferimenti illeciti di dati degli utenti europei alla Cina.Cosa dice il Dpc su TikTokIl Dpc ha inoltre sanzionato la piattaforma per non essere stata trasparente con gli utenti in merito alla destinazione dei loro dati personali e ha intimato all'azienda di conformarsi alle norme entro sei mesi. L'ente di controllo nazionale irlandese funge da principale ente di controllo della privacy dei dati di TikTok nell'Ue. Secondo la decisione, il social media cinese ha violato il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Gdpr) in relazione ai trasferimenti di dati degli utenti europei verso la Cina e ai relativi obblighi di trasparenza.

Ue, maxi-multa da 530 milioni a TikTok per i dati degli utenti europei inviati illegalmente in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha inflitto alla piattaforma social una multa di 530 milioni di euro

Multa dell'Irlanda di 530 milioni a TikTok, "invio dati in Cina" - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr,.

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole.

