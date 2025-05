TikTok multa da 530 milioni di euro per il trasferimento illegale di dati dall’Ue alla Cina

TikTok è stata multata per 530 milioni di euro dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) – principale autorità garante della privacy dell’Ue – perché la piattaforma, di proprietà della cinese ByteDance, non avrebbe garantito la protezione dei dati personali degli utenti europei dall’accesso da parte delle autorità di Pechino. Si tratta della terza più alta di sempre dopo quelle inflitte a Meta (1,2 miliardi) e Amazon (746 milioni): la società ha annunciato che farà ricorso.TikTok (Imagoeconomica).La Dpc ha potuto indagare e multare TikTok perché la società ha il suo quartier generale Ue a DublinoAlcuni dati, risultati accessibili da remoto dal personale in Cina, godono dell’elevato livello di protezione previsto dalla legislazione dell’Ue, che invece non è stato rispettato. 🔗 Lettera43.it - TikTok, multa da 530 milioni di euro per il trasferimento illegale di dati dall’Ue alla Cina è statata per 530diCommissione irlandese per la protezione dei(Dpc) – principale autorità garante della privacy dell’Ue – perché la piattaforma, di proprietà della cinese ByteDance, non avrebbe garantito la protezione deipersonali degli utentipei dall’accesso da parte delle autorità di Pechino. Si tratta della terza più alta di sempre dopo quelle inflitte a Meta (1,2 miliardi) e Amazon (746): la società ha annunciato che farà ricorso.(Imagoeconomica).La Dpc ha potuto indagare ereperché la società ha il suo quartier generale Ue a DublinoAlcuni, risultati accessibili da remoto dal personale in, godono dell’elevato livello di protezione previsto dlegislazione dell’Ue, che invece non è stato rispettato. 🔗 Lettera43.it

