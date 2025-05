TikTok ha inviato dati personali in Cina da Ue multa di 530 milioni di euro

multa da 530 milioni di euro a TikTok da parte dell'Ue. L'accusa per il social è di aver inviato dati personali di europei alla Cina e di non aver garantito che tali dati fossero protetti dall'accesso da parte delle autorità cinesi. Secondo l'ente irlandese per la protezione dei dati personali, il gigante dei . 🔗 (Adnkronos)

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole. 🔗quotidiano.net

"TikTok ha inviato dati personali in Cina", da Ue multa di 530 milioni di euro - (Adnkronos) - Multa da 530 milioni di euro a TikTok da parte dell'Ue. L'accusa per il social è di aver inviato dati personali di europei alla Cina e di non aver garantito che tali dati fossero protett ... 🔗msn.com

Irlanda, multa da 530 milioni a TikTok: “Ha inviato illegalmente i dati in Cina degli europei" - La sanzione della Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc). L’azienda presenterà ricordo ... 🔗msn.com

TikTok balla con i dati UE in Cina, scatta mega multa - Il social dei video brevi TikTok è stato multato per 530 milioni di euro dopo che l’Irish Data Protection Commission (DPC) ha stabilito che l’app ha inviato dati di utenti europei su server in Cina, ... 🔗macitynet.it