TikTok ha inviato dati personali in Cina da Ue multa di 530 milioni di euro

multa da 530 milioni di euro a TikTok da parte dell'Ue. L'accusa per il social è di aver inviato dati personali di europei alla Cina e di non aver garantito che tali dati fossero protetti dall'accesso da parte delle autorità cinesi. Secondo l'ente irlandese per la protezione dei dati personali, il gigante dei social media ha violato le norme europee sulla privacy.

"TikTok ha inviato dati personali in Cina", da Ue multa di 530 milioni di euro - (Adnkronos) – Multa da 530 milioni di euro a TikTok da parte dell'Ue. L'accusa per il social è di aver inviato dati personali di europei alla Cina e di non aver garantito che tali dati fossero protetti dall'accesso da parte delle autorità cinesi. Secondo l'ente irlandese per la protezione dei dati personali, il gigante dei

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole.

