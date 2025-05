Ti ricordi… Angelo Paradiso | Ero un prodigio mi ritrovai in C dopo aver lasciato un procuratore importante Oggi lavoro per tutelare i giovani talenti l’ho giurato a me stesso

lavoro per evitare che ai ragazzi succeda quel che è successo a me. l'ho giurato a me stesso". Angelo Paradiso Oggi è un agente, scova talenti (principalmente in Premier) e li segue "pure alle quattro di notte, se litigano con la fidanzata", dice. Ma a metà degli anni '90 il talento era lui: "Cresciuto a Ostia, col pallone ero una sorta di bambino prodigio e mi cercarono Roma, Milan e Lazio. Scelsi i biancazzurri: in quelle giovanili con Volfango Patarca c'erano ragazzi del calibro di Nesta e Di Vaio. Io facevo tantissimi gol, giocavo centravanti e poi Pileggi capì che con la velocità che avevo potevo funzionare bene anche da esterno". Immagina il grande salto in prima squadra, ma non avviene: "E così mio padre, che mi seguiva avendo fatto anche lui il calciatore, mi suggerisce di andare a Teramo, dove c'erano Pradé e Meluso.

