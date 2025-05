Thunderbolts* | tutti gli Easter Eggs e i riferimenti nel film Marvel

Thunderbolts*: tutti gli Easter Eggs e i riferimenti nel film MarvelThunderbolts* della Marvel è pieno di Easter Eggs e riferimenti emozionanti. Con il debutto di una nuovissima squadra di volti noti del MCU che alla fine cercano di vedere se hanno le carte in regola per essere eroi, Thunderbolts* è un’avventura ricca d’azione e character driven, ovvero incentrata sui personaggi. Lungo il percorso, ci sono alcuni collegamenti davvero divertenti con i fumetti originali e il più ampio universo cinematografico.Diretto da Jake Schreier, Thunderbolts* vede Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nei panni del Red Guardian, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes, Lewis Pullman nei panni di Bob alias Sentry, Wyatt Russell nei panni di John Walker, Hannah John-Kamen nei panni di Ghost, Olga Kurylenko nei panni di Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus nei panni di Valentina Allegrea de Fontaine e Geraldine Viswanathan nei panni di Mel. 🔗 glie ineldellaè pieno diemozionanti. Con il debutto di una nuovissima squadra di volti noti del MCU che alla fine cercano di vedere se hanno le carte in regola per essere eroi,è un’avventura ricca d’azione e character driven, ovvero incentrata sui personaggi. Lungo il percorso, ci sono alcuni collegamenti davvero divertenti con i fumetti originali e il più ampio universo cinematografico.Diretto da Jake Schreier,vede Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nei panni del Red Guardian, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes, Lewis Pullman nei panni di Bob alias Sentry, Wyatt Russell nei panni di John Walker, Hannah John-Kamen nei panni di Ghost, Olga Kurylenko nei panni di Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus nei panni di Valentina Allegrea de Fontaine e Geraldine Viswanathan nei panni di Mel. 🔗 Cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Daredevil: Rinascita episodi 5 e 6, il riferimento a Spider-Man: No Way Home e tutti gli Easter Eggs e Riferimenti - Daredevil: Rinascita episodi 5 e 6, il riferimento a Spider-Man: No Way Home e tutti gli Easter Eggs e Riferimenti Gli episodi 5 e 6 di Daredevil: Rinascita presentano una serie di Easter egg e riferimenti molto emozionanti, tra cui un solido collegamento a Spider-Man: No Way Home. Nonostante i suoi tentativi di resistere alla sua vecchia vita come Daredevil, Matt Murdock si ritrova senza scelta in questi nuovi episodi. 🔗cinefilos.it

The Flash: tutti gli Easter Eggs e i riferimenti ai film DC - The Flash: tutti gli Easter Eggs e i riferimenti ai film DC The Flash, (qui la recensione) è film stand-alone del Velocista Scarlatto uscito in sala nel giugno 2023, dopo aver affrontato ritardi e problemi con il suo protagonista, Ezra Miller. Diretto da Andy Muschietti, il film funge da ponte fra il vecchio DCEU e il nuovo DCU, e fornisce finalmente una spiegazione chiara e funzionale del multiverso. 🔗cinefilos.it

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU - Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU Thunderbolts* ha appena raggiunto un traguardo impressionante nel Marvel Cinematic Universe. Thunderbolts* vanta un cast stellare, che riunisce antieroi di diversi film e serie TV dell’MCU, molti dei quali si incontrano per la prima volta. Poiché la saga Multiverse ha peccato di interazioni tra i personaggi e progetti di squadra, senza alcun film degli Avengers finora, Thunderbolts* (la nostra recensione) arriva come una boccata d’aria fresca, che ha fatto aumentare l’entusiasmo per ... 🔗cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts*, l'easter egg su Captain America che forse non avete notato; David Harbour affronta l'easter egg in Thunderbolts* su Una notte violenta e silenziosa; Marvel, tutti i film in arrivo dopo Thunderbolts*: i titoli già annunciati; Tutti gli easter egg e le citazioni di She-Hulk: Attorney at Law. 🔗Cosa riportano altre fonti

Thunderbolts*, l'easter egg su Captain America che forse non avete notato - Questo fugace easter egg presente in Thunderbolts* è un riferimento diretto ad un film con protagonista Captain America. 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts*, come sta andando al box-office? I numeri dopo le prime proie - Il nuovo film Marvel fatica a decollare, alimentando il timore della 'stanchezza da supereroi' nonostante le recensioni positive. 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe conquista le sale, ma la stanchezza da supereroi si fa sentire - "Thunderbolts", ultimo film del Marvel Cinematic Universe, debutta nelle sale statunitensi e italiane con incassi iniziali di 11 milioni di dollari, sollevando interrogativi sulla stanchezza da supere ... 🔗ecodelcinema.com