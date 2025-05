Thunderbolts* scene post-credit | le rivelazioni per il Futuro del MCU

Thunderbolts*, scene post-credit: le rivelazioni per il Futuro del MCUAttenzione: questo articolo contiene SPOILER su Thunderbolts*.In linea con la tradizione cinematografica Marvel, Thunderbolts* (leggi la nostra recensione) presenta due scene post-credit, che rivelano parecchio sullo stato del MCU e su cosa aspettarsi dalle prossime uscite. Per la maggior parte, Thunderbolts* racconta una storia concreta e autoconclusiva, radicata nell’esplorazione della salute mentale dei personaggi Marvel. Ma il finale del film assume importanti implicazioni per il MCU quando viene svelato il significato dell’asterisco del titolo (tutti i dettagli qui). Questi non sono i Thunderbolts dei fumetti Marvel, sono i Nuovi Vendicatori.Valentina Allegra de Fontaine rinomina la squadra con il nome di New Avengers come parte del suo piano per sfuggire all’impeachment dal suo ruolo di direttrice della CIA. 🔗 : leper ildel MCUAttenzione: questo articolo contiene SPOILER su.In linea con la tradizione cinematografica Marvel,(leggi la nostra recensione) presenta due, che rivelano parecchio sullo stato del MCU e su cosa aspettarsi dalle prossime uscite. Per la maggior parte,racconta una storia concreta e autoconclusiva, radicata nell’esplorazione della salute mentale dei personaggi Marvel. Ma il finale del film assume importanti implicazioni per il MCU quando viene svelato il significato dell’asterisco del titolo (tutti i dettagli qui). Questi non sono i Thunderbolts dei fumetti Marvel, sono i Nuovi Vendicatori.Valentina Allegra de Fontaine rinomina la squadra con il nome di New Avengers come parte del suo piano per sfuggire all’impeachment dal suo ruolo di direttrice della CIA. 🔗 Cinefilos.it

