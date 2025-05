Thunderbolts* non ha una ma ben due scene post-credit e una è la migliore degli ultimi anni

scene post-credit di Thunderbolts*-Molte scene post-credit dei film della Fase 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe sono finite nel poco o nulla, legate a titoli spesso di scarso impatto sui fan, al botteghino e sulla storia della saga. Alcuni, come l'introduzione dell'universo degli X-Men alla fine di The Marvels, sono stati accolti come l'introduzione di qualcosa di molto più grande, ma il più delle volte, come nel caso del cameo di Harry Styles alla fine di Eternals (chi se lo ricorda?), non hanno lasciato alcun segno.Ora, però, una sequenza post-credit di Thunderbolts* restituisce al rito di aspettare la fine dei titoli di coda il senso e l'importanza che meritano e che si stavano perdendo.Dopo che la fine del film ha visto un gruppo scomposto di antieroi - composto da Red Guardian (David Harbour), Yelena (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Bob (Lewis Pullman) e Bucky (Sebastian Stan) - crescere a una squadra vera e propria, ribattezzata come "I nuovi Avengers", assistiamo a una breve gag in cui Red Guardian continua a lamentarsi del fatto che nessuno lo riconosce per strada, ma quello che conta arriva un pochino dopo.

Thunderbolts: l’attesa per il debutto su Disney+ dopo il successo al cinema - "Il film 'Thunderbolts', con Florence Pugh e David Harbour, ha debuttato nelle sale. Si prevede che arrivi su Disney+ entro agosto, seguendo le tempistiche dei precedenti titoli Marvel." ... 🔗ecodelcinema.com

Thunderbolts: la scena post-credits più lunga del Marvel Cinematic Universe - "Con 'Thunderbolts', i Marvel Studios stabiliscono un nuovo record con la scena post-credits più lunga del MCU, della durata di 2 minuti e 54 secondi, arricchendo l'esperienza cinematografica." ... 🔗ecodelcinema.com

Thunderbolts*", il film Marvel che parla di fragilità e riscatto, incassa ma non esplode - Jake Schreier , regista di Thunderbolts , non ha scelto la strada più facile. In un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del film , ha spiegato che «depressione, isolamento e solitudine non ... 🔗informazione.it