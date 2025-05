Thunderbolts* | le rivelazioni più importanti del nuovo film Marvel

Thunderbolts*: le rivelazioni più importanti del nuovo film MarvelAttenzione – SPOILER da Thunderbolts*Pur essendo un film che non si basa troppo sulla trama o sui cameo degli altri membri del MCU o ancora non vede vittime “importanti”, Thunderbolts* (leggi la nostra recensione) prevede comunque delle rivelazioni e delle svolte interessanti. Il film che si preannuncia finalmente un successo importante per il MCU offre diversi spunti ed ecco di seguito le rivelazioni del film:I Thunderbolts e Val “invertono” i loro pianiValentina Allegra de Fontaine intende uccidere i Thunderbolts prima che si riuniscano, per continuare a cercare la cavia migliore per il suo progetto Sentry. Quando i Thunderbolts si riuniscono e Bob si rivela l’unico soggetto sopravvissuto, Val ordina a Bob di annientare i Thunderbolts. 🔗 : lepiùdelAttenzione – SPOILER daPur essendo unche non si basa troppo sulla trama o sui cameo degli altri membri del MCU o ancora non vede vittime “”,(leggi la nostra recensione) prevede comunque dellee delle svolte interessanti. Ilche si preannuncia finalmente un successo importante per il MCU offre diversi spunti ed ecco di seguito ledel:I Thunderbolts e Val “invertono” i loro pianiValentina Allegra de Fontaine intende uccidere i Thunderbolts prima che si riuniscano, per continuare a cercare la cavia migliore per il suo progetto Sentry. Quando i Thunderbolts si riuniscono e Bob si rivela l’unico soggetto sopravvissuto, Val ordina a Bob di annientare i Thunderbolts. 🔗 Cinefilos.it

